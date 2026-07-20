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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall in der Waldseer Straße - Hoher Sachschaden nach Kollision mit parkendem Auto

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend (19.07.2026) kam es in der Waldseer Straße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Waldseer Straße. Dabei verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden. Das Auto des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Da das verunfallte Fahrzeug unmittelbar hinter einem Kreuzungsbereich zum Stehen kam, musste die Unfallstelle durch eine Streifenbesatzung der Polizei bis zum Eintreffen des Abschleppwagens abgesichert werden. Dabei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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