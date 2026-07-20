PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsgefährdung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 19.07.2026, gegen 18.30 Uhr, wurde von einem Zeugen gemeldet, dass auf der L 523 von Worms nach Bobenheim-Roxheim vor ihm ein Pkw mit etwa 15 km/h fahren würde, weiterhin habe dieser bereits einen schwarzen VW Passat Kombi sowie einen Motorradfahrer gefährdet, als er bei deren Überholvorgang urplötzlich nach links ausgeschert wäre, ohne dass es allerdings zu einem Unfall kam. Durch die eingesetzte Streife konnte der betreffende Pkw kontrolliert werden. Da sich der Pkw-Fahrer, ein 65-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim, augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Frankenthal bittet in diesem Zusammenhang insbesondere den Fahrer des schwarzen VW Passat sowie den Motorradfahrer, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 08:17

    POL-PDLU: Lambsheim - Trunkenheit im Verkehr

    Lambsheim (ots) - Am 19.07.2026, gegen 19.30 Uhr, wurde von Zeugen gemeldet, dass gerade ein Pkw mit einem mutmaßlich betrunkenen Fahrer vom Lambsheimer Weiher losgefahren sei. Der 48-jährige Mann aus Großkarlbach konnte letztlich durch die Streife an seiner Wohnadresse angetroffen und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 08:16

    POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Gartenlaube

    Frankenthal (ots) - In der Nacht zum 19.07.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage in der Nordendstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fahrrad und ein Akku für eine Solaranlage entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 08:09

    POL-PDLU: Zu Schnell und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Römerberg (ots) - In der Nacht auf Montag gegen 0:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein BMW auf, der mit höherer als erlaubter Geschwindigkeit die Germersheimer Straße befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem 28-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug entstempelt. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren