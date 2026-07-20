POL-PDLU: Lambsheim - Trunkenheit im Verkehr
Lambsheim (ots)
Am 19.07.2026, gegen 19.30 Uhr, wurde von Zeugen gemeldet, dass gerade ein Pkw mit einem mutmaßlich betrunkenen Fahrer vom Lambsheimer Weiher losgefahren sei. Der 48-jährige Mann aus Großkarlbach konnte letztlich durch die Streife an seiner Wohnadresse angetroffen und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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