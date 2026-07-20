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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Gartenlaube

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum 19.07.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage in der Nordendstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fahrrad und ein Akku für eine Solaranlage entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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