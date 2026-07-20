Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zu Schnell und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Römerberg (ots)

In der Nacht auf Montag gegen 0:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein BMW auf, der mit höherer als erlaubter Geschwindigkeit die Germersheimer Straße befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem 28-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug entstempelt. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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