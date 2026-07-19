Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2026, gegen 02:00 Uhr fällt einem 34-jährigen Zeugen aus Lambsheim ein stark beschädigter, hellblauer VW Polo auf, welcher auf einem Parkplatz in der Maxdorfer Straße in Lambsheim, neben einer dortigen Bar parkte. Der verantwortliche Fahrer verließ das geparkte Fahrzeug und lief Richtung Bahnhof. Aufgrund der vorhandenen Unfallschäden ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug kurz zuvor verunfallte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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