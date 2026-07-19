PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2026, gegen 02:00 Uhr fällt einem 34-jährigen Zeugen aus Lambsheim ein stark beschädigter, hellblauer VW Polo auf, welcher auf einem Parkplatz in der Maxdorfer Straße in Lambsheim, neben einer dortigen Bar parkte. Der verantwortliche Fahrer verließ das geparkte Fahrzeug und lief Richtung Bahnhof. Aufgrund der vorhandenen Unfallschäden ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug kurz zuvor verunfallte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 09:16

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 19.07.2026, gegen 21:20 Uhr, stürzte in Ludwigshafen-Maudach ein 54-jähriger Ludwigshafener mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 09:14

    POL-PDLU: Einbruch in Gartenhaus

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 00:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Mundenheim. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Gartenhaus mehrere Getränke und eine Kopfbedeckung. Es wurde eine Strafanzeige wegen dem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 09:13

    POL-PDLU: Sachbeschädigung durch unbekannten Täter

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag, den 17.07.2026, auf Samstag, den 18.07.2026, zwischen 17:30 und 09:30 Uhr, wurde in der Silcherstraße in Ludwigshafen am Rhein ein graufarbener Seat durch einen unbekannten Täter mit einer Glasflasche beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000,- Euro. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren