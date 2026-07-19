POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 18.07.2026, wurden zwei Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle in der Ludwigshafener Innenstadt unterzogen. Bei der Durchsuchung von einem der beiden Fahrradfahrer konnte ein Schlagring aufgefunden wurden. Bei einem Schlagring handelt es sich um eine verbotene Waffe. Den 30-jährigen Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Rückfragen ...

mehr