POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers
Ludwigshafen (ots)
Am Samstag, den 19.07.2026, gegen 21:20 Uhr, stürzte in Ludwigshafen-Maudach ein 54-jähriger Ludwigshafener mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
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