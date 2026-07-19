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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 19.07.2026, gegen 21:20 Uhr, stürzte in Ludwigshafen-Maudach ein 54-jähriger Ludwigshafener mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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