Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Gartenhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 00:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Mundenheim. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Gartenhaus mehrere Getränke und eine Kopfbedeckung.

Es wurde eine Strafanzeige wegen dem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

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