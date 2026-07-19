Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch unbekannten Täter

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 17.07.2026, auf Samstag, den 18.07.2026, zwischen 17:30 und 09:30 Uhr, wurde in der Silcherstraße in Ludwigshafen am Rhein ein graufarbener Seat durch einen unbekannten Täter mit einer Glasflasche beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000,- Euro.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

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