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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch unbekannten Täter

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 17.07.2026, auf Samstag, den 18.07.2026, zwischen 17:30 und 09:30 Uhr, wurde in der Silcherstraße in Ludwigshafen am Rhein ein graufarbener Seat durch einen unbekannten Täter mit einer Glasflasche beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000,- Euro.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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