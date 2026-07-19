POL-PDLU: Fahrradfahrer führt Schlagring mit sich

Harthausen (ots) - Am Freitagmittag (17.07.2026) gegen 11:30 Uhr befuhr eine 76-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 26 von Harthausen kommend in Fahrtrichtung Römerberg. Kurz nach dem Ortsausgang Harthausen kommt sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem im Grünstreifen befindlichen Baum. Durch den Aufprall wird die 76-Jährige leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, sodass es nicht mehr fahrbereit ...

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