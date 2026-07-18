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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto kollidiert mit Baum

Harthausen (ots)

Am Freitagmittag (17.07.2026) gegen 11:30 Uhr befuhr eine 76-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 26 von Harthausen kommend in Fahrtrichtung Römerberg. Kurz nach dem Ortsausgang Harthausen kommt sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem im Grünstreifen befindlichen Baum. Durch den Aufprall wird die 76-Jährige leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, sodass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Aufgrund des Verdachts geistiger oder körperlicher Beeinträchtigungen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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