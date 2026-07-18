Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzung endet mit polizeilichem Taser-Einsatz

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 15:45 Uhr, wird der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Bismarckstraße in Ludwigshafen mitgeteilt. Hierbei würden zwei Personen auf eine Person einschlagen. Schlussendlich konnten die drei beteiligten Personen in der Ludwigstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein 29-Jähriger wies hierbei sichtbare Verletzungen auf und musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Kontrolle verhielt sich ein 31-jähriger Beteiligter gegenüber den Polizeikräften verbal aggressiv, schrie umher und stellte den Einsatz in Frage. Als dieser wiederum aggressiv auf die Polizeikräfte zuging, mussten diese, um einen möglichen Angriff zu verhindern, den sogenannten Taser (Distanzelektroimpulsgerät) gegen ihn einsetzen. Hierdurch konnte der 31-Jährige fixiert werden und die Polizeikräfte blieben unverletzt.

Dem 31-Jährigen, sowie seinem 35-jährigen Begleiter, wurden Blutproben entnommen. Weiterhin wurden beide Personen in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Es wurde eine Strafanzeige hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

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