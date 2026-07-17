PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich im Gesicht

Altrip (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.07.2026) ereignete sich in der Schillerstraße ein Alleinunfall einer Radfahrerin. Die 47-jährige Frau befuhr gegen 0 Uhr mit ihrem Fahrrad die Moltkestraße. Sie stürzte ohne Helm zu Boden und schlug mutmaßlich mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf. Ein Anwohner beobachtete den Sturz und verständigte den Rettungsdienst. Die Radfahrerin erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Verletzten starken Alkoholgeruch fest. Da sie zu einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht in der Lage war, wurde ihr im Klinikum Ludwigshafen eine Blutprobe entnommen. Ihr Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt. Der Lebensgefährte der Frau wurde über den Unfall informiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:31

    POL-PDLU: Unfall nach Rotlichtverstoß: S-Pedelec-Fahrerin verletzt

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026, 17:40 Uhr) kam es auf der L528 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine S-Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Die 38-jährige Frau wartete an der Kreuzung zur L532 an einer roten Ampel. Plötzlich fuhr sie trotz des Rotlichts los. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem von links kommenden, ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 11:29

    POL-PDLU: Hochwertiges Motorrad in Schifferstadt gestohlen - Zeugen gesucht

    Schifferstadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch (15.07.2026) auf Donnerstag entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Motorrad in Schifferstadt. Der geschädigte Fahrzeughalter stellte seine rote Ducati Streetfighter V4 am Mittwochabend gegen 22 Uhr ordnungsgemäß auf seinem Stellplatz in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 05:30 Uhr zu ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 07:45

    POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrolle

    Frankenthal (ots) - Am 16.07.2026, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr, wurden durch Kräfte hiesiger Inspektion im Albrecht-Dürer-Ring Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h kam es zu insgesamt sechs Verstößen, wobei der Höchstwert bei 50 km/h lag. Im Rahmen der Kontrolle konnten ebenfalls noch drei Gurtverstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren