Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich im Gesicht

Altrip (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.07.2026) ereignete sich in der Schillerstraße ein Alleinunfall einer Radfahrerin. Die 47-jährige Frau befuhr gegen 0 Uhr mit ihrem Fahrrad die Moltkestraße. Sie stürzte ohne Helm zu Boden und schlug mutmaßlich mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf. Ein Anwohner beobachtete den Sturz und verständigte den Rettungsdienst. Die Radfahrerin erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Verletzten starken Alkoholgeruch fest. Da sie zu einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht in der Lage war, wurde ihr im Klinikum Ludwigshafen eine Blutprobe entnommen. Ihr Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt. Der Lebensgefährte der Frau wurde über den Unfall informiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.

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