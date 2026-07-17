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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall nach Rotlichtverstoß: S-Pedelec-Fahrerin verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026, 17:40 Uhr) kam es auf der L528 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine S-Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Die 38-jährige Frau wartete an der Kreuzung zur L532 an einer roten Ampel. Plötzlich fuhr sie trotz des Rotlichts los. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der die L528 in Richtung Meckenheim bei Grün passierte. Mehrere unabhängige Zeugen bestätigten das Grünlicht für den Autofahrer. Die Zweiradfahrerin erlitt Schmerzen im linken Rippenbereich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrspur in Richtung Schifferstadt für rund eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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