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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochwertiges Motorrad in Schifferstadt gestohlen - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15.07.2026) auf Donnerstag entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Motorrad in Schifferstadt. Der geschädigte Fahrzeughalter stellte seine rote Ducati Streetfighter V4 am Mittwochabend gegen 22 Uhr ordnungsgemäß auf seinem Stellplatz in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 05:30 Uhr zu dem Stellplatz zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Das Fahrzeug war trotz des aktivierten Lenkradschlosses spurlos verschwunden. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der roten Ducati liegen aktuell nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei Schifferstadt bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße oder der näheren Umgebung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06235 491-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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