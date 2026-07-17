POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrolle
Frankenthal (ots)
Am 16.07.2026, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr, wurden durch Kräfte hiesiger Inspektion im Albrecht-Dürer-Ring Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h kam es zu insgesamt sechs Verstößen, wobei der Höchstwert bei 50 km/h lag. Im Rahmen der Kontrolle konnten ebenfalls noch drei Gurtverstöße festgestellt werden.
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