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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrolle

Frankenthal (ots)

Am 16.07.2026, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr, wurden durch Kräfte hiesiger Inspektion im Albrecht-Dürer-Ring Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h kam es zu insgesamt sechs Verstößen, wobei der Höchstwert bei 50 km/h lag. Im Rahmen der Kontrolle konnten ebenfalls noch drei Gurtverstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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