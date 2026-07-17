POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrolle

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 15.07.2026, gegen 17:00 Uhr, erhielt die 83-jährige Geschädigte einen anonymen Anruf. Der Anrufer gab sich innerhalb des Gesprächs als Bankmitarbeiter aus und teilte mit, dass es eine ungewöhnliche Abbuchung vom Versandhaus Zalando gegeben habe und die EC-Karte des betroffenen Kontos deshalb in Verwahrung genommen werden muss. Noch während des Telefonats erschien dann ein ...

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