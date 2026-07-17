Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Beindersheim (ots)

Am 16.07.2026, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Großniedesheim mit seinem Motorrad die Großniedesheimer Straße Richtung Ortsausgang. An dem dortigen Fahrbahnteiler überholte er einen vorausfahrenden Pkw in dem er links auf der Gegenfahrbahn an dem Fahrbahnteiler vorbeifuhr. Ein vor dem zu Überholenden in gleicher Richtung fahrender Pkw wollte nach dem Fahrbahnteiler nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah den Motorradfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt und zur Überprüfung seiner Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

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