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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl in Speyer West - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Trickdiebstahl kam es gestern Abend gegen 18:20 Uhr in Speyer West. Drei männliche Personen klingelten an der Wohnungstür einer 87-Jährigen und verlangten unter dem Vorwand, ihr Sohn habe Geld aus ihrem Tresor entnommen, Einsicht in den Tresor. Während einer der Beschuldigten die Geschädigte ablenkte, öffnete ein weiterer Tatverdächtiger den Tresor und entwendete Schmuck sowie Bargeld. Die Männer können wie folgt beschrieben werden circa 30 bis 40 Jahre alt, braune Haare, teilweise Bart.

Ein paar Tage zuvor sei ein unbekannter Mann an der Wohnungstür erschienen um Handtücher zum Kauf anzubieten. Inwiefern dies im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen

Wer hat in den letzten Tagen, insbesondere gestern Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Speyer West gesehen oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist daraufhin: Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

   - das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung 
     oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.
   - das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter 
     vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt
   - das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine
     Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Bitte bedenken Sie:

Tricktäterinnen und Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue "Schachzüge" aus, die an dieser Stelle nie vollständig aufzuzählen sind

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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