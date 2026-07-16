Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Unfall verursacht

Speyer/Römerberg (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden um 03:20 Uhr wurde die Polizei verständigt, da in der Oberen Langgasse ein lauter Knall wahrgenommen wurde und anschließend ein Pkw mit quietschenden Reifen davonfuhr. Vor Ort konnte kein Schaden festgestellt werden. Vermutlich fuhr der PKW-Fahrer über die Bordsteinerhöhung der Verkehrsinsel, woraufhin die Reifen beschädigt wurden. Wenig später ging eine weitere Meldung über einen BMW mit Frontschaden in der Dudenhofer Straße ein, der zudem laut schleifen würde. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte in der Heiligensteiner Straße in Römerberg ein alkoholisierter 30-Jähriger zu Fuß festgestellt werden, der mitteilte, dass er von Speyer nach Römerberg fuhr und seinen BMW aufgrund eines platten Reifens in der Nähe abgestellt hat. Da der Mann einen Alkoholwert von 1,88 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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