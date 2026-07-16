PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Unfall verursacht

Speyer/Römerberg (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden um 03:20 Uhr wurde die Polizei verständigt, da in der Oberen Langgasse ein lauter Knall wahrgenommen wurde und anschließend ein Pkw mit quietschenden Reifen davonfuhr. Vor Ort konnte kein Schaden festgestellt werden. Vermutlich fuhr der PKW-Fahrer über die Bordsteinerhöhung der Verkehrsinsel, woraufhin die Reifen beschädigt wurden. Wenig später ging eine weitere Meldung über einen BMW mit Frontschaden in der Dudenhofer Straße ein, der zudem laut schleifen würde. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte in der Heiligensteiner Straße in Römerberg ein alkoholisierter 30-Jähriger zu Fuß festgestellt werden, der mitteilte, dass er von Speyer nach Römerberg fuhr und seinen BMW aufgrund eines platten Reifens in der Nähe abgestellt hat. Da der Mann einen Alkoholwert von 1,88 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 09:46

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

    Speyer (ots) - Gestern Abend kurz vor 18:00 Uhr wurde der Polizei Speyer ein unsicher geführter Pkw gemeldet. In der Landauer Straße konnte der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden. Der Verdacht bestätigte sich. Der 57-jährige Fahrer war alkoholisiert und hatte 1,7 Promille. Es erfolgte eine Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 09:40

    POL-PDLU: Auffahrunfall unter Drogeneinfluss

    Speyer (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Morgen um 09:42 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße. Ein 45-Jähriger war mit seinem Van in Richtung Auestraße unterwegs, als er auf den vor ihn stehenden PKW eines 53-Jährigen auffuhr. Dieser war gerade dabei nach links in die Alte Ziegelei abzubiegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierfür musste die Fahrbahn kurze Zeit ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:05

    POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Dönerladen

    Frankenthal (ots) - In der Nacht zum 15.07.2026 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Dönerladen in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 95. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter der Rollladen aufgebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren