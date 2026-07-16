POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
Gestern Abend kurz vor 18:00 Uhr wurde der Polizei Speyer ein unsicher geführter Pkw gemeldet. In der Landauer Straße konnte der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden. Der Verdacht bestätigte sich. Der 57-jährige Fahrer war alkoholisiert und hatte 1,7 Promille. Es erfolgte eine Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.
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