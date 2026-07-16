POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Morgen um 09:42 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße. Ein 45-Jähriger war mit seinem Van in Richtung Auestraße unterwegs, als er auf den vor ihn stehenden PKW eines 53-Jährigen auffuhr. Dieser war gerade dabei nach links in die Alte Ziegelei abzubiegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierfür musste die Fahrbahn kurze Zeit ...

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