Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Morgen um 09:42 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße. Ein 45-Jähriger war mit seinem Van in Richtung Auestraße unterwegs, als er auf den vor ihn stehenden PKW eines 53-Jährigen auffuhr. Dieser war gerade dabei nach links in die Alte Ziegelei abzubiegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierfür musste die Fahrbahn kurze Zeit gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der 53-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Da bei der Unfallaufnahme beim Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden und dieser einräumte, Cannabis konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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