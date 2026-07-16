Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Dönerladen

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum 15.07.2026 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Dönerladen in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 95. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter der Rollladen aufgebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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