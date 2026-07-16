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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Dönerladen

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum 15.07.2026 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Dönerladen in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 95. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter der Rollladen aufgebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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