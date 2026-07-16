Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in KiTa

Frankenthal (ots)

In der Nacht auf den 15.07.2026 kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte in der Steinstraße. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag sowie mehrere IT-Geräte. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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