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POL-PDLU: Verkehrsprävention macht keine Ferien

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Schifferstadt (ots)

In der Sommerferienzeit besuchte die Jugendverkehrsschule der Polizei Schifferstadt das Jugendzentrum Böhl-Iggelheim und die Ferienbetreuung des Jugendtreffs der Stadt Schifferstadt. Polizeihauptkommissarin Sandra Braun-Zimmermann und Polizeikommissarin Cagla Zöllner vermittelten wichtige Regeln und Verhaltensweisen, sowie Hinweise zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr. In Böhl-Iggelheim nahmen 80 und in Schifferstadt 35 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren am Ferienprogramm teil.

Auf dem Programm stand jeweils ein Workshop zum Thema "Junge Fahrradfahrende im Straßenverkehr". Nach einer herzlichen Begrüßung wurden zunächst wichtige Regeln und Verkehrsschilder für Fahrradfahrende besprochen. Gemeinsam wurde weiterhin erarbeitet, wie ein verkehrssicheres Fahrrad ausgestattet sein muss.

Wie wichtig der Fahrradhelm ist, verdeutlichte im Anschluss das "Eierhelmexperiment" mit der kleinen Puppe "Joschi" und dem Minihelm. Hier wird mit Hühnereiern gezeigt, welche schützende Wirkung ein Helm hat, indem zunächst ein Ei ohne Helm und dann mit einem Miniatur-Fahrradhelm geschützt zu Boden fällt. Nur das Ei im Helm übersteht den Sturz unversehrt.

Danach folgten Praxisübungen, unter anderem zum sicheren Anfahren und dem wichtigen Schulterblick. Der Fahrradparcours mit seinen Geschicklichkeits-, Gleichgewichts- und Fahrradbeherrschungselementen folgte im Anschluss, ebenso wie das abschließende Geschicklichkeitsspiel - das Schneckenrennen, bei dem es darauf ankommt, mit dem Fahrrad eine bestimmte Strecke möglichst langsam zu befahren.

Am Ende konnten die Kinder noch den Polizeibus von außen und auch von innen anschauen, hören wie laut das Martinshorn aus der Nähe ist und alle ihre wichtigen Fragen loswerden. Es galt unter anderem zu klären, wie der "Kerker" -also die Gewahrsamszellen - bei der Polizei Schifferstadt aussieht, ob die Pistole echt ist, wo Diebe gefangen werden und ob man wirklich erst mit 14 Jahren mit einem E-Scooter auf der Straße fahren darf (Antwort: ja!).

Nach den Ferien geht es dann weiter mit der Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen, sowie der Fahrradausbildung in den dritten und vierten Klassen.

Bis dahin wünscht die Jugendverkehrsschule der Polizei Schifferstadt schöne Ferien und immer eine gute und sichere Fahrt für Jung und Alt!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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