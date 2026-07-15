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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährdung

Speyer (ots)

Ein Zeuge hat am gestrigen Morgen in der Siemensstraße einen Pkw mit auffälliger Fahrweise beobachtet, der mehrmals auf die Gegenspur geriet. Kurz vor einem Zusammenstoß mit einem Lkw lenkte der Fahrzeugführer nach rechts und fuhr im Grünstreifen weiter. Bei einem anschließenden Versuch auf einem Parkplatz einzuparken, kam es schließlich zur Kollision mit einem geparkten Fahrzeug. Als sich weitere Zeugen dem Fahrzeug näherten, stellten diese den zwischenzeitlich eingeschlafenen Fahrer fest, der im Anschluss abgeholt wurde. Die Polizei wurde erst Stunden später über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Da der Verdacht einer Medikamenten -und/oder Drogenbeeinflussung im Raum stand, wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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