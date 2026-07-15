Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus geparkten Fahrzeugen

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Von Montag (13.07.2026) auf Dienstag (14.07.2026) entwendeten bislang Unbekannte diverse Alltagsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro aus insgesamt drei PKW's, die in der Industriestraße und in der Welserstraße geparkt waren.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den beiden Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können.

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