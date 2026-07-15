PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus geparkten Fahrzeugen

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Von Montag (13.07.2026) auf Dienstag (14.07.2026) entwendeten bislang Unbekannte diverse Alltagsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro aus insgesamt drei PKW's, die in der Industriestraße und in der Welserstraße geparkt waren.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den beiden Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621-963-24204
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:50

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht auf Mittwoch kam es gegen 00:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Landstraße. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Radfahrer handeln, der beim Vorbeifahren mit dem am Fahrbahnrand parkenden Tesla eines 23-Jährigen kollidierte und hierbei Sachschaden verursachte. Der "ältere" Mann sei hierdurch gestürzt und habe anschließend die Örtlichkeit zu Fuß verlassen. Er ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:32

    POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt

    Speyer (ots) - Am gestrigen Vormittag um 11:10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter in der Franz-Kirrmeier-Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 55-jährigen Fahrer fest. Weiße Pulveranhaftungen an seiner Nase sowie ein durchgeführter Drogentest bestätigten den Verdacht des Drogenkonsums. Da dieser positiv auf Amphetamin und Metamphepatmin ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:13

    POL-PDLU: Zeugen gesucht - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person sucht die Polizei Zeugen. Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch, den 01.07.2026 gegen 22:00 Uhr beim Überqueren einer Straße im Bereich der Mohnstraße/Radestraße in Ludwigshafen-Maudach von einem abbiegenden Pkw erfasst und leicht verletzt. Sie erlitt mehrere Schürfwunden. Der bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren