Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es gegen 00:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Landstraße. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Radfahrer handeln, der beim Vorbeifahren mit dem am Fahrbahnrand parkenden Tesla eines 23-Jährigen kollidierte und hierbei Sachschaden verursachte. Der "ältere" Mann sei hierdurch gestürzt und habe anschließend die Örtlichkeit zu Fuß verlassen. Er soll über auffällige Tätowierungen am Arm verfügen. Der gesuchte Radfahrer sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

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