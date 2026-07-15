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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt

Speyer (ots)

Am gestrigen Vormittag um 11:10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter in der Franz-Kirrmeier-Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 55-jährigen Fahrer fest. Weiße Pulveranhaftungen an seiner Nase sowie ein durchgeführter Drogentest bestätigten den Verdacht des Drogenkonsums. Da dieser positiv auf Amphetamin und Metamphepatmin reagierte, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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