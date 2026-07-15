POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss E-Scooter geführt
Speyer (ots)
Am gestrigen Vormittag um 11:10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter in der Franz-Kirrmeier-Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 55-jährigen Fahrer fest. Weiße Pulveranhaftungen an seiner Nase sowie ein durchgeführter Drogentest bestätigten den Verdacht des Drogenkonsums. Da dieser positiv auf Amphetamin und Metamphepatmin reagierte, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
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