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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person sucht die Polizei Zeugen. Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch, den 01.07.2026 gegen 22:00 Uhr beim Überqueren einer Straße im Bereich der Mohnstraße/Radestraße in Ludwigshafen-Maudach von einem abbiegenden Pkw erfasst und leicht verletzt. Sie erlitt mehrere Schürfwunden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hielt zunächst an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Verletzten und entfernte sich anschließend. Kurze Zeit später kehrte er nochmals zurück, verließ die Unfallstelle jedoch erneut, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat, zum Fahrzeug oder dem bislang unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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