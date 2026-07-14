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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rätselhafter Messerangriff in Schifferstadt - Zeugenaufruf

Schifferstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.07.2026), gegen 2:15 Uhr, wurde in der Burgstraße ein 31-jähriger Mann mit einer schweren Stichverletzung am Unterarm aufgefunden. Eine Bekannte des Mannes hatte zuvor Schreie aus der Kirchenstraße gehört und den Verletzten kurzzeitig in Begleitung von vier unbekannten Männern angetroffen. Diese flüchteten zu Fuß, während die Frau Verbandsmaterial holte. Der verletzte Mann stand unter Alkohol- und Cannabiseinfluss und hat keinerlei Erinnerung an das Geschehen. Der Vorfall wirft Fragen auf. Trotz einer stark blutenden Wunde wurden weder am Auffindeort noch an der Kleidung des Mannes Blutspuren entdeckt. Eine Absuche nach den Unbekannten und dem Tatort blieb erfolglos. Der Mann wird im Krankenhaus behandelt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den vier flüchtigen Männern oder zum Tatort geben können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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