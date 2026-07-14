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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt auf der L533 und verletzt sich leicht

Limburgerhof (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 14.07.2026, kam es auf der L533 bei Limburgerhof zu einem Alleinunfall eines Radfahrers. Gegen 2 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Landstraße von Neuhofen kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der Fahrradfahrer eine Platzwunde sowie mehrere Schürfwunden zu. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in die BG Klinik Ludwigshafen gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Fremdschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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