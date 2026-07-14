PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, kam es auf einem Parkplatz am Marktplatz in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Autofahrerin hatte ihren grauen Audi im Zeitraum von 10 Uhr bis 11:30 Uhr auf der dortigen Parkfläche abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden im Bereich des Fahrzeughecks. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Haben Sie in dem Zeitraum den Verkehrsunfall im Bereich des Marktplatzes beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 11:41

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Betrunken und ohne Führerschein

    Ludwigshafen (ots) - Bei einer Routine-Verkehrskontrolle in der Edigheimer Straße fielen in den frühen Morgenstunden des 14.07.2026 mehrere geleerte Bierdosen in einem Fahrzeug auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-jährigen PKW-Fahrer einen Wert von 1,65 Promille. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ein ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:33

    POL-PDLU: Ladendiebin gestellt, Haftbefehl vollstreckt

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße zum Diebstahl von Waschmittel im Gesamtwert von etwa 300 EUR. Die Täterin flüchtete zu Fuß aus dem Markt, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Ebertpark gestellt werden. Bei der Überprüfung der 40-Jährigen stellte sich heraus, dass diese aufgrund einer anderen ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 08:45

    POL-PDLU: Auffahrunfall nach Sekundenschlaf

    Speyer (ots) - Ein 29-Jähriger befuhr gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw die Bundestraße 9 in Richtung Ludwigshafen, als der Verkehr aufgrund einer Baustelle in Höhe Speyer West ins Stocken kam. Aufgrund eines Sekundenschlafs konnte der Mann nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem vor ihm befindlichen Fahrzeug einer 30-Jährigen auf. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren