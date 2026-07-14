Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, kam es auf einem Parkplatz am Marktplatz in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Autofahrerin hatte ihren grauen Audi im Zeitraum von 10 Uhr bis 11:30 Uhr auf der dortigen Parkfläche abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden im Bereich des Fahrzeughecks. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Haben Sie in dem Zeitraum den Verkehrsunfall im Bereich des Marktplatzes beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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