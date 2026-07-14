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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Betrunken und ohne Führerschein

Ludwigshafen (ots)

Bei einer Routine-Verkehrskontrolle in der Edigheimer Straße fielen in den frühen Morgenstunden des 14.07.2026 mehrere geleerte Bierdosen in einem Fahrzeug auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-jährigen PKW-Fahrer einen Wert von 1,65 Promille. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621-963-24204
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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