POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Betrunken und ohne Führerschein

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße zum Diebstahl von Waschmittel im Gesamtwert von etwa 300 EUR. Die Täterin flüchtete zu Fuß aus dem Markt, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Ebertpark gestellt werden. Bei der Überprüfung der 40-Jährigen stellte sich heraus, dass diese aufgrund einer anderen ...

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