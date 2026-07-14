POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Betrunken und ohne Führerschein
Ludwigshafen (ots)
Bei einer Routine-Verkehrskontrolle in der Edigheimer Straße fielen in den frühen Morgenstunden des 14.07.2026 mehrere geleerte Bierdosen in einem Fahrzeug auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-jährigen PKW-Fahrer einen Wert von 1,65 Promille. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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