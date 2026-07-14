Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verursacher einer Ölspur gesucht

Römerberg (ots)

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr wurde in der Schwegenheimer Straße eine circa 200 m lange Ölspur festgestellt. Der/die Verursacher/in ist bislang unbekannt. Die Fahrspur musste durch eine Firma gereinigt und die Fahrbahn während der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher bzw. zur Verursacherin der Ölspur oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Speyer zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell