PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verursacher einer Ölspur gesucht

Römerberg (ots)

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr wurde in der Schwegenheimer Straße eine circa 200 m lange Ölspur festgestellt. Der/die Verursacher/in ist bislang unbekannt. Die Fahrspur musste durch eine Firma gereinigt und die Fahrbahn während der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher bzw. zur Verursacherin der Ölspur oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Speyer zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 08:19

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsgefährdung

    Frankenthal (ots) - Am 13.07.2026, gegen 19.00 Uhr, kam es in der Mahlastraße, Kreuzung Albrecht-Dürer-Ring, zu einer Verkehrsgefährdung durch einen 68-jährigen Mann aus Gauersheim, welcher an der dortigen Kreuzung auch während der Grünphasen nicht weiterfuhr und hinter ihm haltende Fahrzeuge versuchten, an diesem vorbeizufahren. Als eine hinter ihm wartende Fahrzeugführerin mittels Hupen versuchte, diesen zur ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 08:18

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

    Frankenthal (ots) - Am 13.07.2026, gegen 06.30 Uhr, kam es in der Industriestraße, kurz nach der Kreuzung Wormser Straße, zu einer Unfallflucht, wobei ein Lkw mit Sattelaufleger im dortigen Bereich wendete und hierbei den Dachvorsprung der dortigen Chemiefirma beschädigte. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 16:08

    POL-PDLU: Zwei Tatverdächtige nach unbefugtem Betreten eines Reisebusses festgenommen

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag, den 13.07.2026, verschafften sich ein 17- und ein 18-jähriger unbefugt Zutritt zu einem geparkten Reisebus am Hauptbahnhof in Ludwigshafen. Der im Bus schlafende Fahrer bemerkte die beiden Personen und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung im Bereich der Gleise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren