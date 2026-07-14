Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsgefährdung

Frankenthal (ots)

Am 13.07.2026, gegen 19.00 Uhr, kam es in der Mahlastraße, Kreuzung Albrecht-Dürer-Ring, zu einer Verkehrsgefährdung durch einen 68-jährigen Mann aus Gauersheim, welcher an der dortigen Kreuzung auch während der Grünphasen nicht weiterfuhr und hinter ihm haltende Fahrzeuge versuchten, an diesem vorbeizufahren. Als eine hinter ihm wartende Fahrzeugführerin mittels Hupen versuchte, diesen zur Weiterfahrt zu bewegen, stieg der Mann aus, beleidigte die Frau und schlug ihr gegen den Außenspiegel. Auch als die Streife hiesiger Inspektion vor Ort eintraf, zeigte sich der Mann gegenüber dieser uneinsichtig. Aufgrund seiner verwaschenen Aussprache und seines unsicheren Ganges wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

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