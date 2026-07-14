Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 13.07.2026, gegen 06.30 Uhr, kam es in der Industriestraße, kurz nach der Kreuzung Wormser Straße, zu einer Unfallflucht, wobei ein Lkw mit Sattelaufleger im dortigen Bereich wendete und hierbei den Dachvorsprung der dortigen Chemiefirma beschädigte. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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