Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Tatverdächtige nach unbefugtem Betreten eines Reisebusses festgenommen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag, den 13.07.2026, verschafften sich ein 17- und ein 18-jähriger unbefugt Zutritt zu einem geparkten Reisebus am Hauptbahnhof in Ludwigshafen. Der im Bus schlafende Fahrer bemerkte die beiden Personen und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung im Bereich der Gleise antreffen und stellen.

Die beiden Tatverdächtigen stehen zudem im Verdacht, zuvor eine abgestellte Asphaltiermaschine unbefugt in Betrieb genommen und im Bereich der Haveringallee bewegt zu haben. Gegen den 17-jährigen und den 18-jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, eingeleitet.

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