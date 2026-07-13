Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines E-Scooters

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 11. Juli 2026, gegen 11:50 Uhr bis Sonntag, den 12. Juli 2026, gegen 12:05 Uhr wurde ein E-Scooter der Marke Niu in der Lenbachstraße in Ludwigshafen durch einen unbekannten Täter entwendet. Der E-Scooter wurde zuvor an einem dort befindlichen Fahrradständer abgestellt und mittels eines Fahrradschlosses angeschlossen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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