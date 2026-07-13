Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer beschädigt Bäckereifiliale

Schifferstadt (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am Sonntag, 12.07.2026, gegen 10 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße (Schillerplatz) randaliert. Nach dem Verzehr von Speisen schrie der Mann unvermittelt um sich und warf eine Kaffeetasse zu Boden, die dabei zerbrach. Im Außenbereich schlug er anschließend mehrfach gegen die Schaufensterscheibe. An der Scheibe entstand dadurch ein Riss. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch im Nahbereich von der Polizei festgestellt werden. Die Beamten sprachen einen Platzverweis für die Filiale aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

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