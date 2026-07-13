Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verursacher einer Ölspur gesucht

Dudenhofen (ots)

Gestern Morgen gegen 10:30 Uhr wurde in der Robert-Koch-Straße eine Ölspur festgestellt, die sich bis in die Ernst-Reuter-Straße zog. Der/die Verursacher/in ist bislang unbekannt. Die Fahrspur musste durch die Feuerwehr gereinigt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher bzw. zur Verursacherin der Ölspur oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Speyer zu wenden.

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