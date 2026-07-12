Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag kam es um 23:55 Uhr in der Yorckstraße 2 in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Nachdem der Geschädigte eine lautstarke Personengruppe auf ihr Verhalten gegenüber Passanten angesprochen hatte, schlug ihm ein bislang unbekannter Täter ins Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte leichte Schmerzen, zudem wurde seine Brille beschädigt. Der Täter wird als etwa 170cm groß, von schmaler Statur und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil. Der Täter sowie die übrigen Beteiligten flüchteten anschließend zu Fuß, mit E-Scootern und teilwiese mit einem Fahrzeug. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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