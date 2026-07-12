Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen (Maudach) - Einbruchsdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 05:25 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Angelvereins in der Maudacher Straße 330 in Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Terassentür Zutritt zu dem Gebäude. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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