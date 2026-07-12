Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Telefonbetrug durch falschen Bankmitarbeiter

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 11.07.2026 gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 89-jährige Frau aus Frankenthal einen Anruf eines angeblichen Angestellten ihrer Bank. Der Anrufer informierte sie über technische Probleme mit ihrem Bankkonto, weshalb ein weiterer Mitarbeiter der Bank bei ihr vorbeikomme und die Bankkarte zur Überprüfung entgegennehmen werde. Im Anschluss erschien ein Mann, der sich ebenfalls als Bankmitarbeiter ausgab, an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahm deren Bankkarte inklusive der PIN an sich. Die Geschädigten beschrieb den Abholer als circa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Geschädigte sperrte ca. 30 Minuten später ihr Bankkonto und verständigte die Polizei. Ob es in diesem Zeitraum zu einer Abbuchung gekommen war, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

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