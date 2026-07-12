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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf - Suche nach Unfallörtlichkeit und beschädigten Fahrzeugen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am 12.07.2026 wurde gegen 05:00 Uhr im Bereich Altstadtplatz in Oggersheim ein 37-jähriger Mann in seinem PKW festgestellt. Der PKW, ein schwarzer VW, wies frische Schäden auf, welche auf ein Verkehrsunfallgeschehen schließen ließen. Der vermeintliche Fahrzeugführer war augenscheinlich alkoholisiert und tätigte keine Angaben zu einem Unfall. Es werden Zeugen gesucht, welche in den frühen Morgenstunden des 12.07.2026 im Bereich Altstadtplatz Wahrnehmungen zu einem Verkehrsunfall gemacht haben. Zudem werden Geschädigte des Verkehrsunfalls gesucht und gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 entweder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter der 0621 963 24250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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