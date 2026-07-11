Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - Gefährdung des Bahnverkehrs

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 um 21:20 Uhr bemerkte ein Straßenbahnfahrer in der Kaiser-Wilhelm-Straße Steine und eine Metallstange auf den Gleisen vor der Straßenbahn. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte noch vor den Gegenständen anhalten. Durch die Gefahrenbremsung wurde keine Person in der Bahn verletzt. Durch die verständigte Polizei wurde ein Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr aufgenommen. Wer die Gegenstände auf den Gleisen platzierte, ist bis dato unbekannt. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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