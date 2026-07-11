POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 09.07.2026, gegen 21:14 Uhr, fiel Polizeibeamten der hiesigen Polizeiinspektion im Rahmen der Streifenfahrt eine männliche Person auf, die am Boden lag und ein Fahrrad mit sich führte. Die Person war nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,47 Promille. Eine vorherige Fahrt mit dem Fahrrad konnte nicht nachgewiesen werden. Aufgrund der Alkoholisierung und ...

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