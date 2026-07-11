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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, 16:09 Uhr, kam es auf dem Fahrradweg in der Kopernikusstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Im Rahmen eines Überholvorgangs blieb ein 32-jähriger Rennradfahrer mit seinem Fahrrad an einem 34-jährigen Fahrer eines Pedelecs hängen. Der 34-jährige Radfahrer wurde durch den folgenden Sturz verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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