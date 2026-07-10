Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026, gegen 21:14 Uhr, fiel Polizeibeamten der hiesigen Polizeiinspektion im Rahmen der Streifenfahrt eine männliche Person auf, die am Boden lag und ein Fahrrad mit sich führte. Die Person war nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,47 Promille. Eine vorherige Fahrt mit dem Fahrrad konnte nicht nachgewiesen werden. Aufgrund der Alkoholisierung und des Zustands der Person stellten die Polizeibeamten das mitgeführte Fahrrad präventiv sicher.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt -auch mit einem Fahrrad-, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

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