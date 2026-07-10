Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026, gegen 22:30 Uhr, wurde hiesiger Polizei ein Roller gemeldet, der mit laufendem Motor in einem Gebüsch auf dem Gelände der Ernst-Reuter-Realschule+ liege. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Roller an der Örtlichkeit feststellen und den Halter kontaktieren. Dieser erklärte, dass er den Roller am 09.07.2026 zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr an den Fahrradständern auf dem Parkplatz in der Joseph-Vögele-Straße 1 in Ludwigshafen verschlossen abgestellt habe.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Angaben der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell