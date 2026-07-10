Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle am Südbahnhof - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.07.2026) richteten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:45 Uhr eine Kontrollstelle am Südbahnhof ein. Insgesamt wurden elf Fahrzeuge überprüft. Hierbei ahndeten die Polizisten zwei Gurtverstöße, zwei Fälle von mangelhafter Kindersicherung sowie das Fehlen von Fahrzeugdokumenten. Im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle geriet ein 32-jähriger Autofahrer besonders ins Visier der Beamten. Der Mann zeigte deutliche, drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Substanz Amphetamin. Der Fahrer räumte schließlich ein, das verschreibungspflichtige Medikament Ritalin ohne ärztliches Rezept konsumiert zu haben. Für den Mann endete die Fahrt vor Ort: Zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Fahrt unter der Wirkung berauschender Mittel (§ 24a StVG) eingeleitet.

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