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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitsmessungen

Frankenthal (ots)

Aufgrund mehrerer Beschwerden wegen Raserei wurden am 09.07.2026, zwischen 15.45 Uhr und 21.00 Uhr, im Nordring, zwischen Beindersheimer Straße und Westring in Fahrtrichtung Krankenhaus, durch den Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 2411 Fahrzeuge gemessen, wonach jetzt 292 Fahrzeugführer ein Bußgeldbescheid, sowie 761 Fahrzeugführer ein Verwarnungsgeldbescheid demnächst im Briefkasten vorfinden werden. Bei 21 Fahrzeugführern war die gemessene Geschwindigkeit so weit überschritten, dass sie auch noch ein Fahrverbot erhalten. Bei erlaubten 50 km/h war die höchst gemessene Geschwindigkeit 128 km/h. Aufgrund dieses Gesamtergebnisses sollte mit weiteren Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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